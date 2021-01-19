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После ареста Навальный выпустил расследование о дворце Путина

Вторник, 19 января 2021, 16:44

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дворце президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.   

Источник: Навальный, ФБК

Детали: Отмечается, что на територии находится свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. 

Все это стоило 100 миллиардов рублей. 

Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний РФ - Роснефть и Транснефть. Возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Сечиным и Токаревым. 

Официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров, но на самом деле, отмечается, что территория дворца примерно в 100 раз больше.

 

Прилегающий к ней участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020-го он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец, якобы для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.

 

Дополняется...

 
 

Украинская правда
Темы: ПутинНавальный


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