После ареста Навальный выпустил расследование о дворце Путина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о дворце президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.

Источник: Навальный, ФБК

Детали: Отмечается, что на територии находится свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт.

Все это стоило 100 миллиардов рублей.

Дворец строился и содержится за счет двух государственных компаний РФ - Роснефть и Транснефть. Возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

Официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров, но на самом деле, отмечается, что территория дворца примерно в 100 раз больше.

Прилегающий к ней участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020-го он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец, якобы для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.

Вертолетная площадка и ледовый дворец

Над дворцом - официальная бесполетная зона.

Один из подрядчиков, работавший на обустройстве дворца, прислал ФБК детальный архитектурный план объекта.

Дворец состоит из цокольного и двух этажей.

На цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу - в место, которое обозначено на плане как аквадискотека.

расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Из бассейна можно попасть на улицу - в место, которое обозначено на плане как аквадискотека. Первый этаж наполнен просторными залами. Там даже есть "читальня" и "музыкальная гостиная".

наполнен просторными залами. Там даже есть "читальня" и "музыкальная гостиная". На втором этаже - многочисленные гостевые спальни и главная, хозяйская. А еще зимний сад и несколько комнат для отдыха.

В здании также есть настоящий театр, казино и "кальянная" со сценой, гримерной, софитами и шестом и тд.

Кроме того на территории находятся почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы и устричные фермы.

Кальянная

Оранжерея

Спа-комплекс и шато

Также в расследовании речь идет о женщинах Путина. В частности, якобы женщина по имени Светлана Кривоногих родила Путину в 2003 году дочь Елизавету.

Она и ее родственники владельцы огромных дорогих квартир. Также у Кривоногих активы различных компаний, в том числе 3% акций банка "Россия", яхта и курорт.

Кроме Кривоногих сообщается об активах гимнастки Алины Кабаевой и ее родственников. Об отношениях Кабаевой и Путина ходят слухи, но точно ничего не известно. Бабушка гимнастки получила 0,5 гектара земли на Рублевке, квартиры по 300 кв.м в Москве и тд.