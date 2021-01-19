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Литва на 5 років заборонила в’їзд Кіркорову за гастролі в окупованому Криму

Вівторок, 19 січня 2021, 18:01

Литва на п’ять років заборонила в’їзд до країни російському виконавцю Філіпу Кіркорову за гастролі в окупованому Російською Федерацією Криму.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс/BNS, про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Литви.

На прохання Міністерства закордонних справ відомство внесло Кіркорова до списку персон нон грата на наступні п'ять років. Заборона на в'їзд набуває чинності з 19 січня.

"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не треба терпіти в жодній демократичній державі. Наша позиція щодо таких виконавців однозначна, тому сумнівів щодо внесення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб не виникло", - заявив глава МВС Агне Білотайте.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попросив внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова до списку іноземців, яким заборонено в'їзд до країни, зазначивши, що Кіркоров своїми неодноразовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

За словами Ландсбергіса, участь Кіркорова в концертах у Криму "істотно шкодить національній безпеці Литви". Міністр обіцяв, що Литва систематично даватиме оцінку всім особам, яких Росія "намагається використати для просування своєї зовнішньої політики та вчинення впливу на жителів Литви".

Дискусії про розширення чорного списку виникли після того, як з'ясувалося, що субсидії за культурні заходи, які не відбулися, було надано литовським компаніям, котрі планували концерти російських виконавців Філіпа Кіркорова і Михайла Шуфутинського.

Теми: ЛитвасанкціїКриманексіяРосія


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