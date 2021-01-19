Литва на 5 лет запретила въезд Киркорову за посещение оккупированного Крыма

Литва на пять лет запретила въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову за гастроли в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс/BNS, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы.

По просьбе Министерства иностранных дел, ведомство внесло Киркорова в список персон нон грата на следующие 5 лет. Запрет на въезд вступает в силу с 19 января.

"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не нужно терпеть ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких исполнителей однозначна, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, отметив, что Киркоров своими неоднократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва систематически будет давать оценку всем лицам, которых Россия "пытается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении черного списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии на культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.