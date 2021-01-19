Окупанти стріляли біля Водяного, втрат немає – ООС

На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу" протягом доби – біля Водяного.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Дослівно: "На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".