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Окупанти стріляли біля Водяного, втрат немає – ООС

Вівторок, 19 січня 2021, 18:12

На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу" протягом доби – біля Водяного.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Дослівно: "На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


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