Окупанти стріляли біля Водяного, втрат немає – ООС
Вівторок, 19 січня 2021, 17:12
На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу" протягом доби – біля Водяного.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета.
Серед українських воїнів бойових втрат немає.
Дослівно: "На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".
Українська правда