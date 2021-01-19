Оккупанты стреляли возле Водяного, потерь нет - ООС

На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину" в течение суток - возле Водяного.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Дословно: "На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ".