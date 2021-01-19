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Оккупанты стреляли возле Водяного, потерь нет - ООС

Вторник, 19 января 2021, 18:12

На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину" в течение суток - возле Водяного.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Дословно: "На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcия


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