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Оккупанты стреляли возле Водяного, потерь нет - ООС

Вторник, 19 января 2021, 17:12
Оккупанты стреляли возле Водяного, потерь нет - ООС

На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину" в течение суток - возле Водяного.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: Российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Дословно: "На обстрел наши защитники дали противнику адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ".

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcия
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