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Міноборони позиватиметься до "Кузні на Рибальському" за невчасну поставку розвідувального корабля

Вівторок, 19 січня 2021, 17:31
Міноборони позиватиметься до Кузні на Рибальському за невчасну поставку розвідувального корабля

Міністерство оборони готує судовий позов до ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" через невчасне виготовлення та поставку середнього розвідувального корабля проєкту "Лагуна".

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Згідно з умовами державного контракту, поставка корабля визначена до 20 вересня 2019 року.

У лютому 2020 року оборонне відомство подало до Господарського суду Києва позов про стягнення з ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 163 258 338,89 грн. штрафних санкцій за порушення терміну поставки корабля.  Згодом розгляд цієї справи було зупинено за клопотанням ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", оскільки підприємством було подано позов про зобов’язання Міноборони продовжити термін поставки корабля. Рішенням Господарського суду Києва, що ґрунтується на висновках торгово-промислової палати України, термін виконання зобов’язань за контрактом продовжили до 30 листопада 2020 року.

Станом на кінець листопада минулого року завод не виконав контракт.

Дослівно: "Днями ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" поінформувало Міністерство оборони, що готується до завершення робіт та проведення державних випробувань корабля.

Водночас через невиконання умов контракту Міністерством оборони наразі готується позов до суду про стягнення штрафних санкцій за порушення зобов’язань ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському"

Контракт між Міністерством оборони України та ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" на виконання державного оборонного замовлення було укладено 29 грудня 2017 року".

Українська правда

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Теми: Мінобороникораблі
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