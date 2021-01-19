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Минобороны будет судиться с "Кузницей на Рыбацком" за несвоевременную поставку разведывательного корабля

Вторник, 19 января 2021, 18:31

Министерство обороны готовит судебный иск к ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" из-за несвоевременного изготовление и поставку среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна".

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Согласно условиям государственного контракта, поставка корабля определена до 20 сентября 2019 года.

В феврале 2020 оборонное ведомство подало в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком "163258 338,89 грн.  штрафных санкций за нарушение срока поставки корабля.  Впоследствии рассмотрение этого дела было приостановлено по ходатайству ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком ", поскольку предприятием был подан иск об обязательстве Минобороны продлить срок поставки корабля.  Решением Хозяйственного суда Киева, основывается на выводах торгово-промышленной палаты Украины, срок исполнения обязательств по контракту продлили до 30 ноября 2020.

По состоянию на конец ноября прошлого года завод не выполнил контракт.

Дословно: "На днях ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" проинформировало Министерство обороны, готовится к завершению работ и проведения государственных испытаний корабля.

В то же время, из-за невыполнения условий контракта Министерством обороны сейчас готовится иск в суд о взыскании штрафных санкций за нарушение обязательств ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком "

Контракт между Министерством обороны Украины и ЗАО "Завод" Кузница на Рыбацком "на выполнение государственного оборонного заказа был заключен 29 декабря 2017".

Украинская правда
Темы: Минобороныкорабли


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