Министерство обороны готовит судебный иск к ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" из-за несвоевременного изготовления и поставки среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна".

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Согласно условиям государственного контракта, поставка корабля определена до 20 сентября 2019 года.

В феврале 2020 года оборонное ведомство подало в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с "Кузни" 163 млн грн штрафа за нарушение срока поставки корабля. Впоследствии рассмотрение этого дела было приостановлено по ходатайству завода, поскольку предприятием был подан иск об обязательстве Минобороны продлить срок поставки корабля. Решением Хозяйственного суда Киева, каторый основывается на выводах торгово-промышленной палаты Украины, срок исполнения обязательств по контракту продлили до 30 ноября 2020 года.

По состоянию на конец ноября прошлого года завод не выполнил контракт.

Дословно: "На днях ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" проинформировало Министерство обороны, которое готовится к завершению работ и проведению государственных испытаний корабля.

В то же время, из-за невыполнения условий контракта Министерством обороны сейчас готовится иск в суд о взыскании штрафных санкций за нарушение обязательств ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

Контракт между Министерством обороны Украины и "Кузней" на выполнение государственного оборонного заказа был заключен 29 декабря 2017 года".