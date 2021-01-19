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США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"

Вівторок, 19 січня 2021, 19:15

Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач"Фортуна", задіяний у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. Санкції передбачають заборону на експорт, банківські та валютні операції, блокування активів і майна

Обмеження накладені відповідно до американського закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій").

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.

З 15 січня будівництво магістралі мало поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

Раніше стало відомо, що концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Як повідомлялося, "Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2". 

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

Санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.



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