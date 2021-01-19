США ввели санкции в отношении российского судна, строившего "Северный поток-2"

Соединенные Штаты внесли в санкционный список российское судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Министерства финансов США.

Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем корабля. Санкции предусматривают запрет на экспорт, банковские и валютные операции, блокирование активов и имущества

Ограничения наложены в соответствии с американским законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки путем санкций").

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января строительство магистрали должно было возобновиться в водах исключительной экономической зоны Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, но через день пути остановилась на рейде порта Росток.

Ранее стало известно, что концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, покинувшей проект российского газопровода.

Как сообщалось, "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2".

Немецкое деловое издание Handelsblatt ранее сообщило, что санкции США вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии американским противникам путем санкций (CAATSA).

Санкции будут введены против российского трубопроводного корабля "Фортуна" и его владельца KVT-RUS.

В понедельник Германия приостановила разрешение на достройку "Северного потока-2" после жалобы экологов.