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Євродепутати закликали ЄС розширити санкції проти РФ через арешт Навального

Вівторок, 19 січня 2021, 19:06

Європейські депутати закликають Євросоюз продовжити санкції проти російських чиновників, причетних до арешту опозиційного політика Алєксєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Європарламенту.

Під час дебатів з главою дипломатії ЄС Жозепом Борреллем депутати Європарламенту закликали російську владу негайно звільнити Навального, наголосивши, що його арешт і те, як це сталося, суперечать міжнародному праву і конституції РФ.

Депутати також вимагають, щоб санкції ЄС, які в даний час застосовуються до російських чиновників, відповідальних за отруєння Навального, були розширені, щоб охопити причетних до його ув'язнення.  Вони наголосили, що ЄС не повинен вагатися із застосовуванням нового Глобального режиму санкцій за порушення прав людини.

Деякі члени Європарламенту також стверджували, що потрібно зробити набагато більше, щоб забезпечити ефективну відповідальність Кремля за його порушення прав людини та політизацію російської системи правосуддя.

Вони закликали ЄС, а також деякі національні та регіональні уряди, нарешті скасувати завершення робіт на трубопроводі "Північний потік-2".

У четвер на голосування в Європарламенті буде винесена резолюція з приводу арешту Навального.

Раніше Боррель заявляв, що Європейський союз буде враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера. 

Країни Балтії вважають, що Євросоюзу слід розглянути можливість введення санкцій щодо Росії, якщо Навальний не буде звільнений.

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