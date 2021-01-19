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Евродепутаты призвали ЕС расширить санкции против РФ из-за ареста Навального

Вторник, 19 января 2021, 19:06

Европейские депутаты призывают Евросоюз продлить санкции против российских чиновников, причастных к аресту оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Во время дебатов с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем депутаты Европарламента призвали российские власти немедленно освободить Навального, отметив, что его арест и то, как это произошло, противоречат международному праву и конституции РФ.

Депутаты также требуют, чтобы санкции ЕС, которые в настоящее время применяются к российским чиновникам, ответственным за отравления Навального, были расширены, чтобы охватить причастных к его заключению.

Они подчеркнули, что ЕС в таких ситуациях не должен колебаться с применением нового Глобального режима санкций за нарушение прав человека.

Некоторые члены Европарламента также утверждали, что нужно сделать гораздо больше, чтобы обеспечить эффективную ответственность Кремля за его нарушение прав человека и политизацию российской системы правосудия. Они призвали ЕС, а также некоторые национальные и региональные правительства, наконец отменить завершение работ на трубопроводе "Северный поток-2".

В четверг на голосование в Европарламенте будет вынесена резолюция по поводу ареста Навального.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз будет учитывать ситуацию с арестом Навального при формировании своей политики в отношении РФ.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.

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