Зеленський призначив майже 200 стипендій молодим митцям

Володимир Зеленський підписав Указ № 21/2021 "Про призначення стипендій президента для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Згідно з документом, стипендії Зеленського призначені 194 людям:

22 письменникам,

89 діячам у сфері музичного мистецтва,

28 діячам у сфері театрального мистецтва,

25 діячам у сфері образотворчого мистецтва,

10 діячам у сфері хореографічного мистецтва,

14 діячам естрадно-циркового мистецтва,

6 кіномитцям.

Наймолодший з них 2004 року народження, найстарший – 1985.

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

З повним переліком стипендіатів можна ознайомитися на сторінці указу.