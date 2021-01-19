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Зеленський призначив майже 200 стипендій молодим митцям

Вівторок, 19 січня 2021, 20:22

Володимир Зеленський підписав Указ № 21/2021 "Про призначення стипендій президента для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Згідно з документом, стипендії Зеленського призначені 194 людям:

  • 22 письменникам,
  • 89 діячам у сфері музичного мистецтва,
  • 28 діячам у сфері театрального мистецтва,
  • 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва,
  • 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва,
  • 14 діячам естрадно-циркового мистецтва,
  • 6 кіномитцям.

Наймолодший з них 2004 року народження, найстарший – 1985.

Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

З повним переліком стипендіатів можна ознайомитися на сторінці указу.

Українська правда
Теми: Зеленськийуказикіно


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