Зеленський призначив майже 200 стипендій молодим митцям
Вівторок, 19 січня 2021, 20:22
Володимир Зеленський підписав Указ № 21/2021 "Про призначення стипендій президента для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва".
Джерело: Офіс президента
Деталі: Згідно з документом, стипендії Зеленського призначені 194 людям:
- 22 письменникам,
- 89 діячам у сфері музичного мистецтва,
- 28 діячам у сфері театрального мистецтва,
- 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва,
- 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва,
- 14 діячам естрадно-циркового мистецтва,
- 6 кіномитцям.
Наймолодший з них 2004 року народження, найстарший – 1985.
Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року.
З повним переліком стипендіатів можна ознайомитися на сторінці указу.
Українська правда