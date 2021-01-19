Зеленский назначил почти 200 стипендий для молодых деятелей искусства
Вторник, 19 января 2021, 19:22
Владимир Зеленский подписал Указ № 21/2021 "О назначении стипендий Президента для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства".
Источник: Офис президента
Детали: Согласно документа, стипендии Зеленского предназначены 194 людям:
- 22 писателям,
- 89 деятелям в сфере музыкального искусства,
- 28 деятелям в области театрального искусства,
- 25 деятелям в области изобразительного искусства,
- 10 деятелям в сфере хореографического искусства,
- 14 деятелям эстрадно-циркового искусства,
- 6 кинохудожникам.
Самый молодой из них 2004 года рождения, самый старший - 1985.
Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
С полным перечнем стипендиатов можно ознакомиться на странице указа.
Украинская правда