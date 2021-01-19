Зеленский назначил почти 200 стипендий для молодых деятелей искусства

Владимир Зеленский подписал Указ № 21/2021 "О назначении стипендий Президента для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства".

Источник: Офис президента

Детали: Согласно документа, стипендии Зеленского предназначены 194 людям:

22 писателям,

89 деятелям в сфере музыкального искусства,

28 деятелям в области театрального искусства,

25 деятелям в области изобразительного искусства,

10 деятелям в сфере хореографического искусства,

14 деятелям эстрадно-циркового искусства,

6 кинохудожникам.

Самый молодой из них 2004 года рождения, самый старший - 1985.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

С полным перечнем стипендиатов можно ознакомиться на странице указа.