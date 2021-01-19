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Двох нацгвардійців США відсторонили від інавгурації Байдена через зв’язки з радикалами – ЗМІ

Вівторок, 19 січня 2021, 19:54

Двох нацгвардійців відсторонили від участі в заходах безпеки під час інавгурації Джо Байдена, оскільки встановили, що вони мають зв’язки з "крайніми правими" групами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press з посиланням на два джерела - представника армії США та високопоставленого представника з розвідки.

Джерела погодилися повідомити про це на умовах анонімності. Вони не назвали угрупування, з якими пов’язані зазначені нацгвардійці, та не вказали, у якому підрозділі вони служать. 

Водночас за їхніми словами, ніякої змови проти обраного президента не виявили. 

Офіційно у Нацгвардії та Секретній службі США відповіли агентству, що не можуть коментувати питання з міркувань безпеки.

Як вже повідомлялося, інавгурація обраного президента Джо Байдена 20 січня через пандемії коронавірусу і підвищені заходи безпеки не буде схожа на жодну попередню церемонію в американській історії.

Команда Байдена закликала людей залишатися вдома, і 200 000 квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 лише для членів Конгресу, колишніх президентів і високопосадовців.

В день інавгурації у Вашингтоні буде 21 000 солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели паркан з колючого дроту.

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