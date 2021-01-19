Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Двух нацгвардейцев США отстранили от инаугурации Байдена из-за связей с радикалами - СМИ

Вторник, 19 января 2021, 19:54

Двух нацгвардейцев отстранили от обеспечения безопасности во время инаугурации Джо Байдена, поскольку установили, что они имеют связи с "крайне правыми" группами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника - представителя армии США и высокопоставленного представителя в разведке.

Источники согласились сообщить об этом на условиях анонимности. Они не назвали группировки, с которыми связаны отстраненные нацгвардейцы, и не указали, в каком подразделении они служат.

По их словам, никакого сговора против избранного президента не обнаружили.

Официально в Нацгвардии и Секретной службе США ответили агентству, что не могут комментировать вопрос из соображений безопасности.

Как уже сообщалось, инаугурация избранного президента Джо Байдена 20 января из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности не будет похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 000 билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 - только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

В день инаугурации в Вашингтоне будет 21 000 солдат Национальной гвардии, многие из которых - с оружием. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: