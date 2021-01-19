Двух нацгвардейцев США отстранили от инаугурации Байдена из-за связей с радикалами - СМИ

Двух нацгвардейцев отстранили от обеспечения безопасности во время инаугурации Джо Байдена, поскольку установили, что они имеют связи с "крайне правыми" группами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника - представителя армии США и высокопоставленного представителя в разведке.

Источники согласились сообщить об этом на условиях анонимности. Они не назвали группировки, с которыми связаны отстраненные нацгвардейцы, и не указали, в каком подразделении они служат.

По их словам, никакого сговора против избранного президента не обнаружили.

Официально в Нацгвардии и Секретной службе США ответили агентству, что не могут комментировать вопрос из соображений безопасности.

Как уже сообщалось, инаугурация избранного президента Джо Байдена 20 января из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности не будет похожа ни на одну предыдущую церемонию в американской истории.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 000 билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 - только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

В день инаугурации в Вашингтоне будет 21 000 солдат Национальной гвардии, многие из которых - с оружием. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.