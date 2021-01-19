"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа

Чинний президент США Дональд Трамп, чиї повноваження закінчуються 20 січня, записав прощальне відеозвернення до американців.

Джерело: Білий дім, The Guardian

Деталі: Трамп пообіцяв, що його політичний рух "тільки починається" і зазначив, що пишається тим, що "не розв'язав нових воєн".

У своїй промові він подякував низці людей - першій леді Меланії за любов і підтримку, доньці Іванці, Майку Пенсу та іншим.

Трамп наголосив на лідерстві США за межами країни: "Світ знову нас поважає. Будь ласка, не втрачайте цю повагу".

Пряма мова Трампа: "Тепер, коли я готуюся до передачі влади новій адміністрації, я хочу, щоб ви знали, що рух, який ми почали, тільки починається ...

Я особливо пишаюся тим, що став першим за десятиліття президентом, який не почав нові війни...

Поки американський народ зберігає у своїх серцях глибоку і віддану любов до своєї країни, немає нічого, чого ця нація не могла б досягти. Наш народ буде процвітати. Наші традиції будуть дбайливо оберігатися. Наша віра буде сильною. І наше майбутнє буде яскравішим, ніж будь-коли раніше.

Я йду з цього величного місця з вірним і радісним серцем, оптимістичним духом і високою упевненістю в тому, що для нашої країни й для наших дітей найкраще ще попереду. Спасибі та прощавайте. Будьте здорові. Нехай Господь благословить Сполучені Штати Америки".

Нагадаємо: Чотири роки тому Барак та Мішель Обама прийняли Дональда та Меланію Трамп у Білому домі перед тим, як поїхати на церемонію інавгурації Трампа.

Трамп став єдиним президентом за півтора століття, який не братиме участі у інавгурації свого наступника, і четвертим в історії, який цього не зробив.

Невідомо, чи зателефонує Трамп Байдену та чи залишить традиційний лист своєму наступнику на столі в Овальному кабінеті.

У 2017 році ЗМІ опублікували прощальний лист Обами до Трампа.