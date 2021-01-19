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"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа

Вторник, 19 января 2021, 23:53

Действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января, записал прощальное видеообращение к американцам.

Источник: Белый дом, The Guardian

Детали: Трамп пообещал, что его политическое движение "только начинается" и отметил, что гордится тем, что "не развязал новых войн".

В своей речи он поблагодарил ряд людей – первую леди Меланию за любовь и поддержку, дочь Иванку, Майка Пенса и других.

Он отметил лидерство США за пределами страны: "Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не теряйте это уважение".

Прямая речь Трампа: "Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается…

Я особо горжусь тем, что стал первым за десятилетия президентом, который не начал новые войны...

Пока американский народ хранит в своих сердцах глубокую и преданную любовь к своей стране, нет ничего, чего эта нация не могла бы достичь. Наш народ будет процветающим. Наши традиции будут бережно хранить. Наша вера будет сильной. И наше будущее будет ярче, чем когда-либо прежде.

Я ухожу из этого величественного места с верным и радостным сердцем, оптимистичным духом и высочайшей уверенностью в том, что для нашей страны и для наших детей лучшее еще впереди.  Спасибо и прощай.  Будьте здоровы. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки".

НапомнимЧетыре года назад Барак и Мишель Обама приняли Дональда и Меланию Трамп в Белом доме перед тем, как поехать на церемонию инаугурации Трампа.

Трамп стал единственным президентом за полтора века, который не будет участвовать в инаугурации своего преемника, и четвертым в истории, кто этого не сделал.

Нет никакой информации о том, позвонит ли Трамп Байдену и оставит ли традиционное письмо своему преемнику на столе в Овальном кабинете.

В 2017 году СМИ опубликовали прощальное письмо Обамы Трампу.

Темы: СШАТрамп


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