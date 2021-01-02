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Макрон приїде в Україну, а візит Зеленського до США "на порядку денному" – ОП

Субота, 2 січня 2021, 09:29
Макрон приїде в Україну, а візит Зеленського до США на порядку денному – ОП

Президент Франції Еммануель Макрон має приїхати в Україну в першій половині 2021 року, також цього року очікується візит в Україну прем’єрміністра Італії Джузеппе Конте.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня"

Дослівно: "У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів".

"Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єрміністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році".

Деталі: Жовква додав, що з огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, українська дипломатія працювати над закріпленням у виборчих програмах провідних політичних партій ФРН "українського питання" — позиції на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Також, за його словами, Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому.

Дослівно: "На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США.

Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році.

Серед важливих завдань — налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України.

Окремий блок питань — нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський їздив з офіційним візитом до Франції у червні 2019 року. У листопаді того ж року Офіс президента повідомив, що Зеленський та Макрон домовилися про візит президента Франції в Україну.
  • У червні 2020 року в ОП повідомляли, що Макрон може відвідати Україну наприкінці 2020 року. 
  • 1 червня 2019 року стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
  • 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні. 3 серпня Зеленський повідомив, що його зустріч з Трампом у Вашингтоні планується у вересні 2019 року. Однак досі візит так і не відбувся.

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентаФранціяІталіяНімеччинаСША
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