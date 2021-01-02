Макрон приїде в Україну, а візит Зеленського до США "на порядку денному" – ОП
Президент Франції Еммануель Макрон має приїхати в Україну в першій половині 2021 року, також цього року очікується візит в Україну прем’єрміністра Італії Джузеппе Конте.
Джерело: заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня"
Дослівно: "У першій половині 2021 року готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів".
"Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єрміністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році".
Деталі: Жовква додав, що з огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, українська дипломатія працювати над закріпленням у виборчих програмах провідних політичних партій ФРН "українського питання" — позиції на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Також, за його словами, Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, у тому числі на найвищому.
Дослівно: "На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США.
Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році.
Серед важливих завдань — налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України.
Окремий блок питань — нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський їздив з офіційним візитом до Франції у червні 2019 року. У листопаді того ж року Офіс президента повідомив, що Зеленський та Макрон домовилися про візит президента Франції в Україну.
- У червні 2020 року в ОП повідомляли, що Макрон може відвідати Україну наприкінці 2020 року.
- 1 червня 2019 року стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
- 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні. 3 серпня Зеленський повідомив, що його зустріч з Трампом у Вашингтоні планується у вересні 2019 року. Однак досі візит так і не відбувся.