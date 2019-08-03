Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом
Джерело: коментар Володимира Зеленського "Інтерфакс-Україна" у Трускавці в суботу
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
Пряма мова: "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні".
Історія питання:
- 1 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
- Пізніше ЗМІ з посиланням на Бориса Тизенгаузена, якого вони назвали позаштатним радником президента, повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).
- В Адміністрації президента заявили, що інформація про дату зустрічі Зеленського з Трампом – неправдива, і що Тизенгаузен не є радником Зеленського.
- 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.
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