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Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом

Субота, 3 серпня 2019, 15:37
Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом

Джерело: коментар Володимира Зеленського "Інтерфакс-Україна" у Трускавці в суботу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Пряма мова: "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні".

Історія питання:

  • 1 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
  • Пізніше ЗМІ з посиланням на Бориса Тизенгаузена, якого вони назвали позаштатним радником президента, повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).
  • В Адміністрації президента заявили, що інформація про дату зустрічі Зеленського з Трампом – неправдива, і що Тизенгаузен не є радником Зеленського.
  • 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.

Українська правда

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