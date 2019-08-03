Зеленський сказав, коли зустрінеться з Трампом

Джерело: коментар Володимира Зеленського "Інтерфакс-Україна" у Трускавці в суботу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Пряма мова: "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні".

Історія питання: