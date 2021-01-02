Харківська компанія просить МОЗ зареєструвати російську вакцину – Медведчук

Харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" для вакцинації українських громадян.

Джерело: голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук, повідомляє "112.ua", гендиректор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександр Комаріда у відповідь на запит УП

Деталі: За словами Медведчука, 30 грудня "Біолік" звернувся до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру з проханням зареєструвати російську вакцину.

Нардеп і кум президента РФ Володимира Путіна зазначив, що "Спутник V" є єдиною вакциною у світі, розробник якої дав дозвіл на трансферт технології та передачу українському підприємству клітинної лінії для виробництва вакцини.

Таку передачу можна здійснити протягом двох тижнів, а організувати виробництво вакцини – в термін від 3 до 6 місяців, зазначив Медведчук.

Разом з тим, станом на 29 грудня генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександр Комаріда у відповідь на запит "Української правди" повідомив, що до МОЗ не надходило заяв про реєстрацію вакцин від COVID-19.

Дослівно: "Державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ України на підставі заяви, поданої з метою державної реєстрації лікарського засобу, та результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб, проведеної Державним експертним центром МОЗ України, у порядку, визначеному МОЗ України. Станом на сьогодні таких заяв до МОЗ України не надходило".

Деталі: Представник МОЗ також зазначив, що законом України "Про лікарські засоби" запроваджено спрощену процедуру реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані компетентним органом США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, лікарських засобів, що за централізованою процедурою зареєстровані компетентним органом Європейського Союзу для застосування на території цих країн чи держав − членів Європейського Союзу.

Що передувало: 29 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "російську вакцину" проти коронавірусу можна розглядати як елемент гібридної зброї Росії проти України.

Того ж дня міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини "Спутнік V".