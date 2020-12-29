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Кулеба: Російську вакцину треба розглядати як гібридну зброю проти України

Вівторок, 29 грудня 2020, 14:10

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба вважає, що "російську вакцину" проти коронавірусу можна розглядати як елемент гібридною зброєю Росії проти України.

Джерело: Інтерв’ю Кулеби газеті "День"

Пряма мова Кулеби: "Питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей… Існує декілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX.

Зокрема існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцину, попросити їх зараз дати невелику частку нам з розрахунком на те, що вони все одно свої запаси поповнять.

І є ще один гібридний вимір у цій історії – це ситуація з російською вакциною. Ми ж зрозуміємо, що коли йдеться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України".

Передісторія:

  • 17 грудня глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 затвердила заявку України на отримання 8 мільйонів доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 мільйони українців із груп ризику.
  • Раніше в уряді неодноразово наголошували, що Україна закуповуватиме лише ті вакцини від коронавірусу, які пройдуть усі стадії випробувань, доведуть свою ефективність і будуть прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я, щодо російської вакцини наразі таких даних немає.

Теми: коронавірускарантинвакцинаціяРосія


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