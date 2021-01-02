У Греції влада посилила карантин через Covid-19

Грецький уряд вирішив до 11 січня продовжити й посилили карантинні обмеження через пандемією коронавірусу.

Джерело: видання Ekathimerini

Деталі: Як повідомляється, з шостої ранку неділі, 3 січня, до ранку 11 січня заборонені всі види діяльності та надання послуг, що були дозволені до Різдва.

Зокрема, припинять роботу церкви, книжкові крамниці, перукарні й салони краси, станції технічного огляду авто. Будуть закриті школи. Окрім того, обмеження розповсюджуються на полювання і риболовлю.

Також влада попередила про повернення комендантської години, вона триватиме з 21:00 до 5 ранку протягом одного тижня.

Очікується, що після 11 січня обмеження переглянуть, ймовірно, відкриються школи.