Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Німеччина продовжила посилений карантин 

Середа, 20 січня 2021, 00:54

В Німеччині продовжили посилений карантин до 14 лютого щоб стримати поширення мутованих видів коронавірусу, які вважаються більш заразними. 

Джерело: AFP

Деталі: Рішення було прийнято після багатогодинних перемовин між лідерами земель та канцлером Ангелою Меркель. Окрім того, запроваджено норму про обов’язкове використання масок та респіраторів FFP2 у транспорті та магазинах. 

Роботодавцям також мають дозволити німцям працювати з дому, де тільки це можливо. Раніше ця норма носила рекомендаційний характер. 

Ще у листопаді Німеччина закрила ресторани та спортивні об’єкти, а вже у грудні обмеження поширили і на роботу шкіл та більшості магазинів. 

У Меркель відзначили, що запроваджені обмеження допомогли зменшити кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. 

Нагадаємо: 

  • У Німеччині виявили новий варіант коронавірусу у 35 пацієнтів в лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини в понеділок.
  • За час пандемії в Німеччині виявили більше 2 мільйонів випадків захворювання на коронавірус. 

Українська правда
Теми: Німеччинакоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа

Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях

Новини 19 січня: підозра Тупицькому, згортання "Північного потоку-2"

У ОРДО планують зробити жителів з паспортами України "поза законом" – ЗМІ

США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"

ОБСЄ допустила на засідання підгрупи ТКГ невпізнаних "радників" із ОРДЛО - Гармаш

Усі новини...
Німеччина
Марченко розповів про втрати України у випадку добудови "Північного потоку-2"
У Німеччині виявили новий варіант коронавірусу, відмінний від усіх інших
Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2"
Останні новини
00:54
Німеччина продовжила посилений карантин 
00:21
У російській "Лізі сміху" братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України
23:53
відео"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа
23:26
У США пояснили, як Трамп може віддати Байдену контроль над "ядерною валізою"
22:59
США запровадили санкції проти української компанії
22:22
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
22:07
Новини економіки: тарифи на розподіл газу знизили, критична ситуація із запасами вугілля
22:01
У Франції зареєстрували 5 смертей невдовзі після вакцинації, обставини з'ясовують
21:47
"Укрспирт" вперше за 7 років отримає керівника без приставки "в.о."
21:34
Новини 19 січня: підозра Тупицькому, згортання "Північного потоку-2"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!