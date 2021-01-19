Германия продлила усиленный карантин

В Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.

Источник: AFP

Детали: Решение было принято после многочасовых переговоров между лидерами земель и канцлером Ангелой Меркель. Кроме того, введена норма об обязательном использовании масок или респираторов FFP2 в транспорте и магазинах.

Работодателям также должны разрешить немцам работать из дома, где только это возможно. Ранее эта норма носила рекомендательный характер.

Еще в ноябре Германия закрыла рестораны и спортивные объекты, а уже в декабре ограничения распространили и на работу школ и большинства магазинов.

У Меркель отметили, что введенные ограничения помогли уменьшить количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Напомним: