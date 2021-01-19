Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия продлила усиленный карантин

Вторник, 19 января 2021, 23:54
Германия продлила усиленный карантин

В Германии продлили усиленный карантин до 14 февраля, чтобы сдержать распространение мутировавших видов коронавируса, которые считаются более заразными.

Источник: AFP

Детали: Решение было принято после многочасовых переговоров между лидерами земель и канцлером Ангелой Меркель. Кроме того, введена норма об обязательном использовании масок или респираторов FFP2 в транспорте и магазинах.

Работодателям также должны разрешить немцам работать из дома, где только это возможно. Ранее эта норма носила рекомендательный характер.

Еще в ноябре Германия закрыла рестораны и спортивные объекты, а уже в декабре ограничения распространили и на работу школ и большинства магазинов.

У Меркель отметили, что введенные ограничения помогли уменьшить количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Напомним:

  • В Германии обнаружили новый вариант коронавируса у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии в понедельник.
  • За время пандемии в Германии обнаружили более 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом.

Украинская правда
Темы: Германиякоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Германия
Германия отказалась от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше - СМИ
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
Последние новости
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
Все новости...
Реклама: