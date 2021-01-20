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Австрійських посадовців підозрюють в вакцинації від COVID-19 поза чергою 

Середа, 20 січня 2021, 04:21

Австрійські політики та їх родичі в деяких регіонах країни могли отримали вакцину від коронавірусу, яка призначена медикам та літнім людям. 

Джерело: АРА, цитує "Укрінформ

Деталі: Зокрема, у Форарльберзі, Тіролі, Каринтії, Верхній Австрії, Нижній Австрії та Відні зафіксовані випадки, коли щеплення робили не категоріям осіб, які потребують цього у першу чергу, а політикам, громадським діячам та їх родичам. 

Відповідні повідомлення вже перевіряють компетентні органи. 

Вакцинація в Австрії є добровільною та безкоштовною. Почали робити щеплення від коронавірусу наприкінці грудня. Перші у черзі на отримання вакцини особи віком від 80 років, мешканці будинків літніх людей та медики.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Австріявакцинація


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