Австрійських посадовців підозрюють в вакцинації від COVID-19 поза чергою
Середа, 20 січня 2021, 03:21
Австрійські політики та їх родичі в деяких регіонах країни могли отримали вакцину від коронавірусу, яка призначена медикам та літнім людям.
Джерело: АРА, цитує "Укрінформ"
Деталі: Зокрема, у Форарльберзі, Тіролі, Каринтії, Верхній Австрії, Нижній Австрії та Відні зафіксовані випадки, коли щеплення робили не категоріям осіб, які потребують цього у першу чергу, а політикам, громадським діячам та їх родичам.
Відповідні повідомлення вже перевіряють компетентні органи.
Вакцинація в Австрії є добровільною та безкоштовною. Почали робити щеплення від коронавірусу наприкінці грудня. Перші у черзі на отримання вакцини особи віком від 80 років, мешканці будинків літніх людей та медики.
Нагадаємо:
- Перші дні вакцинації проти коронавірусу в Польщі ознаменувалися скандалом через те, що кілька відомих людей отримали вакцину поза чергою.
Українська правда