Австрийских чиновников подозревают в вакцинации от COVID-19 вне очереди
Среда, 20 января 2021, 04:21
Австрийские политики и их родственники в некоторых регионах страны могли получили вакцину от коронавируса, которая предназначена медикам и пожилым людям.
Источник: АРА, цитирует "Укринформ"
Детали: В частности, в Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене зафиксированы случаи, когда прививки делали не категориям лиц, которые нуждаются в этом в первую очередь, а политикам, общественным деятелям и их родственникам.
Соответствующие сообщения уже проверяют компетентные органы.
Вакцинация в Австрии является добровольной и бесплатной. Начали делать прививки от коронавируса в конце декабря. Первые в очереди на получение вакцины люди в возрасте от 80 лет, жители домов престарелых и медики.
Напомним:
- Первые дни вакцинации против коронавируса в Польше ознаменовались скандалом из-за того, что несколько известных людей получили вакцину не в порядке очереди.
Украинская правда