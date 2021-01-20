Австрийских чиновников подозревают в вакцинации от COVID-19 вне очереди

Австрийские политики и их родственники в некоторых регионах страны могли получили вакцину от коронавируса, которая предназначена медикам и пожилым людям.

Источник: АРА, цитирует "Укринформ"

Детали: В частности, в Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене зафиксированы случаи, когда прививки делали не категориям лиц, которые нуждаются в этом в первую очередь, а политикам, общественным деятелям и их родственникам.

Соответствующие сообщения уже проверяют компетентные органы.

Вакцинация в Австрии является добровольной и бесплатной. Начали делать прививки от коронавируса в конце декабря. Первые в очереди на получение вакцины люди в возрасте от 80 лет, жители домов престарелых и медики.

Напомним: