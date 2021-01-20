COVID в Україні: знову більше 200 летальних випадків за добу

За добу 19 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 383 особам, госпіталізували 2 011 осіб, не змогли врятувати 212 хворих, водночас одужала 14 501 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook та дані РНБО

Деталі: Серед тих, кому діагноз встановили у вівторок, 161 дитина та 239 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу минулої доби зареєстрували у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Летальних випадків 19 січня найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (25), Чернігівській (21) областях, у Києві (16), Харківській області (15), Запорізькій (12), Львівській, Черкаській та Донецькій (по 11) областях.

За минулу добу в Україні провели 45 790 тестувань: методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998. Із березня методом ПЛР загалом провели вже 6 009 914 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 172 038 осіб, із них одужали 900 749 осіб, а померли 21 258 хворих.

Динаміка поширення COVID-19 в Україні за виявленими й летальними випадками УП

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