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COVID в Україні: знову більше 200 летальних випадків за добу

Середа, 20 січня 2021, 08:14

За добу 19 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 383 особам, госпіталізували 2 011 осіб, не змогли врятувати 212 хворих, водночас одужала 14 501 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: Серед тих, кому діагноз встановили у вівторок, 161 дитина та 239 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу минулої доби зареєстрували у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

19 січня в Україні провел 45 790 тестувань: методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998. Із березня методом ПЛР загалом провели вже 6 009 914 тестувань.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 172 038 осіб, із них одужали 900 749 осіб, а померли 21 258 хворих.

 
Динаміка поширення COVID-19 в Україні за виявленими й летальними випадками
УП

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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