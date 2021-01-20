За сутки 19 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 383 лицам, госпитализировали 2 011 человек, не смогли спасти 212 больных, в то же время выздоровел 14 501 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди тех, кому диагноз установили во вторник, 161 ребенок и 239 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировали в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.

19 января в Украине провели 45 790 тестирований: методом ПЦР – 26792, методом ИФА – 18 998. С марта методом ПЦР в целом провели уже 6 009 914 тестирований.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 172 038 человек, из них выздоровели 900 749 человек, а умерли 21 258 больных.