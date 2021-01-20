ВООЗ зафіксувала антирекорд померлих від коронавірусу за тиждень

За минулий тиждень у світі зафіксовано тижневий рекорд летальних випадків від COVID-19, а за весь час пандемії зафіксовано понад 2 мільйони смертей від коронавірусу.

Джерело: щотижневий звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я

Дослівно ВООЗ: "У всьому світі на минулому тижні було зареєстровано 4,7 мільйона нових випадків, що на 6% менше, ніж минулого тижня, а кількість нових смертей досягла рекордного рівня – 93 тисяч, що на 9% більше, ніж позаминулого тижня.

Таким чином, із початку пандемії сукупне число зареєстрованих випадків захворювання перевищило 93 мільйони осіб і понад 2 мільйони випадків смерті в усьому світі".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП