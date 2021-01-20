Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВОЗ зафиксировала антирекорд умерших от коронавируса за неделю

Среда, 20 января 2021, 08:56

За прошлую неделю в мире зафиксирован недельный рекорд летальных случаев от COVID-19, а за все время пандемии зафиксировано более 2 миллионов смертей от коронавируса.

Источник: еженедельный отчет Всемирной организации здравоохранения 

Дословно ВОЗ: "Во всем мире на прошлой неделе было зарегистрировано 4,7 миллиона новых случаев, что на 6% меньше, чем на прошлой неделе, а количество новых смертей достигло рекордного уровня – 93 тысяч, что на 9% больше, чем на позапрошлой неделе. 

Таким образом, с начала пандемии совокупное число зарегистрированных случаев заболевания превысило 93 миллиона человек и более 2 миллионов случаев смерти во всем мире".

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиямир


powered by lun.ua
Главное сегодня

Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания против Татарова

Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации – Ляшко

В российской "Лиге смеха" примут участие команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины

видео"Горжусь, что не начал новых войн" – прощальное обращение Трампа

Зеленский поручил провести аудит тарифов во всех областях

Новости 19 января: подозрение Тупицкому, сворачивание "Северного потока-2"

Все новости...
коронавирус
COVID в Украине: опять более 200 летальных случаев за сутки
Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации – Ляшко
Почти у 600 тысяч человек обнаружили коронавирус
Последние новости
08:56
ВОЗ зафиксировала антирекорд умерших от коронавируса за неделю
08:36
Из Fox News уволили ключевого редактора за освещение выборов в США
08:14
COVID в Украине: опять более 200 летальных случаев за сутки
08:00
Главные новости вторника и ночи: подозрение Тупицкому, свертывание "Северного потока-2"
07:54
ВСУ открывали огонь в ответ на обстрелы Водяного и Пивденного
07:25
Микитась отрицает сделку со следствием в обмен на показания против Татарова
06:29
Для украинцев могут ввести паспорта вакцинации – Ляшко
05:13
Почти у 600 тысяч человек обнаружили коронавирус
04:21
Австрийских чиновников подозревают в вакцинации от COVID-19 вне очереди
03:16
США назвали "перевоспитание" уйгуров в Китае геноцидом
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!