ВОЗ зафиксировала антирекорд умерших от коронавируса за неделю

За прошлую неделю в мире зафиксирован недельный рекорд летальных случаев от COVID-19, а за все время пандемии зафиксировано более 2 миллионов смертей от коронавируса.

Источник: еженедельный отчет Всемирной организации здравоохранения

Дословно ВОЗ: "Во всем мире на прошлой неделе было зарегистрировано 4,7 миллиона новых случаев, что на 6% меньше, чем на прошлой неделе, а количество новых смертей достигло рекордного уровня – 93 тысяч, что на 9% больше, чем на позапрошлой неделе.

Таким образом, с начала пандемии совокупное число зарегистрированных случаев заболевания превысило 93 миллиона человек и более 2 миллионов случаев смерти во всем мире".

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