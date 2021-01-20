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Врятовані біля Туреччини українські моряки прилетіли до Одеси

Середа, 20 січня 2021, 09:45

П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня у Чорному морі, прибули до Одеси.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика

Пряма мова консула: "О 04.35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9.00 їх літак приземлився в Одесі".

Деталі: Напередодні кожен із врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.

За словами Білика, "у хлопців були без протоколу взяті показання щодо обставин інциденту, близько 10-ї вечора ці процедури були закінчені".

Пошуково-рятувальна операція триває, шукають ще трьох моряків – громадян України.

Передісторія: 

  • 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Artvin Shipping LTD. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри. 
  • На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України. Турецькою береговою охороною врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані.

Теми: моряки


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