Врятовані біля Туреччини українські моряки прилетіли до Одеси
П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня у Чорному морі, прибули до Одеси.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика
Пряма мова консула: "О 04.35 наші громадяни, члени екіпажу суховантажу Arvin, вилетіли з Анкари за маршрутом Анкара-Стамбул-Одеса. 0 9.00 їх літак приземлився в Одесі".
Деталі: Напередодні кожен із врятованих членів екіпажу суховантажу Arvin поспілкувався з представниками мінтранспорту Туреччини в рамках розслідування інциденту.
За словами Білика, "у хлопців були без протоколу взяті показання щодо обставин інциденту, близько 10-ї вечора ці процедури були закінчені".
Пошуково-рятувальна операція триває, шукають ще трьох моряків – громадян України.
Передісторія:
- 17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув суховантаж Arvin. Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Artvin Shipping LTD. Суховантаж затонув через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса із вантажем селітри.
- На судні було 12 членів екіпажу,10 з них - громадяни України. Турецькою береговою охороною врятовано 6 моряків - 5 українців та 1 росіянина, троє моряків загинули (один із них - капітан, громадянин РФ) і були опізнані.