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Спасенные возле Турции украинские моряки прилетели в Одессу

Среда, 20 января 2021, 09:45

Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего 17 января в Черном море, прибыли в Одессу.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка

Прямая речь консула: "В 04.35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара-Стамбул-Одесса. В 9.00 их самолет приземлился в Одессе".

Детали: Накануне каждый из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями Минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.

По словам Билыка, "у ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента, около 10 вечера эти процедуры были закончены",

Поисково-спасательная операция продолжается, ищут еще трех моряков – граждан Украины.

Предыстория: 

  • 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Artvin Shipping LTD. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. На судне были 12 членов экипажа, 10 из них - граждане Украины.
  • Турецкой береговой охраной спасены 6 моряков - 5 украинцев и 1 россиянин, трое моряков погибли (один из них - капитан, гражданин РФ) и были опознаны.

Темы: моряки


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