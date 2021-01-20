У Києві знову небезпечний рівень забруднення повітря

Станом на ранок 20 січня у столиці фіксують високий рівень забруднення повітря – його характеризують як шкідливий і дуже шкідливий для здоров’я людей.

Джерело: saveecobot, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, ресурс IqAir

Деталі: Згідно з даними saveecobot, показники забруднення перевищують норму у 3-4 рази.

Таку ситуацію станції моніторингу стану атмосферного повітря фіксують у всіх районах міста.

Найгірше повітря в районі залізничної станції "Київ-Волинський" (рівень забруднення 212 – при нормі до 50) та на вулиці Замковецькій (213).

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, станом на 19 січня упродовж тижня рівень шкідливих речовин у повітрі Києва перевищував гранично-допустиму концентрацію у 2-7 разів.

Зокрема фіксували перевищення:

завислих речовин (пилу) – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошин);

діоксиду сірки – у 3,6-3,9 раза – на Бессарабській площі, вулицях Каунаській, Інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; у 2,3-3,4 раза – на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

діоксиду азоту – у 5,5-7,2 раза – на вулицях Каунаській та Інженера Бородіна, площі Перемоги; у 4-4,8 раза – на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; у 3,1-3,9 раза – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 2-2,2 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаській; у 1,4-1,8 раза – на інших постах спостережень, крім проспекту Науки.

Повідомляється, що у найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

За даними ресурсу IqAir, станом на ранок 20 січня Київ знаходиться на 13-му місці світового рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Антирейтинг очолюєють Карачі і Лахор (Пакистан) та Дака (Бангладеш).