Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве снова опасный уровень загрязнения воздуха

Среда, 20 января 2021, 09:10
В Киеве снова опасный уровень загрязнения воздуха
Фото saveecobot.com

По состоянию на утро 20 января в столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха – его характеризуют как вредный и очень вредный для здоровья людей.

Источник: saveecobot, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ресурс IqAir

Детали: Согласно данным saveecobot, показатели загрязнения превышают норму в 3-4 раза.

Такую ситуацию станции мониторинга состояния атмосферного воздуха фиксируют во всех районах города.

Хуже всего воздух в районе железнодорожной станции "Киев-Волынский" (уровень загрязнения 212 – при норме до 50) и на улице Замковецкой (213).

 

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 19 января в течение недели уровень вредных веществ в воздухе Киева превышал предельно допустимую концентрацию в 2-7 раз.

В частности, фиксировали превышение:

  • пыли – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино);
  • диоксида серы – в 3,6-3,9 раза – на Бессарабской площади, улицах Каунасской, Инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза – на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;
  • диоксида азота – в 5,5-7,2 раза – на улицах Каунасской и Инженера Бородина, площади Победы; в 4-4,8 раза – на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинский и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
  • формальдегида – в 2-2,2 раза – на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза – на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

Сообщается, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.

По данным ресурса IqAir, по состоянию на утро 20 января Киев находится на 13-м месте мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.

 

Антирейтинг возглавляют Карачи и Лахор (Пакистан) и Дакка (Бангладеш).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: