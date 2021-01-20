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В Киеве снова опасный уровень загрязнения воздуха

Среда, 20 января 2021, 10:10

По состоянию на утро 20 января в столице фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха – его характеризуют как вредный и очень вредный для здоровья людей.

Источник: saveecobot, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ресурс IqAir

Детали: Согласно данным saveecobot, показатели загрязнения превышают норму в 3-4 раза.

Такую ситуацию станции мониторинга состояния атмосферного воздуха фиксируют во всех районах города.

Хуже всего воздух в районе железнодорожной станции "Киев-Волынский" (уровень загрязнения 212 – при норме до 50) и на улице Замковецкой (213).

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 19 января в течение недели уровень вредных веществ в воздухе Киева превышал предельно допустимую концентрацию в 2-7 раз.

В частности, фиксировали превышение:

  • пыли – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино);
  • диоксида серы – в 3,6-3,9 раза – на Бессарабской площади, улицах Каунасской, Инженера Бородина, площади Победы, Оболонском проспекте; в 2,3-3,4 раза – на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;
  • диоксида азота – в 5,5-7,2 раза – на улицах Каунасской и Инженера Бородина, площади Победы; в 4-4,8 раза – на Бессарабской площади, проспекте Победы, бульварах Леси Украинский и Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза – на всех постах, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
  • формальдегида – в 2-2,2 раза – на проспекте Победы, площадях Бессарабской и Победы, улицах Александра Довженко и Каунасской; в 1,4-1,8 раза – на других постах наблюдений, кроме проспекта Науки.

Сообщается, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы.

По данным ресурса IqAir, по состоянию на утро 20 января Киев находится на 13-м месте мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.

 

Антирейтинг возглавляют Карачи и Лахор (Пакистан) и Дакка (Бангладеш).

Украинская правда
Темы: Киев


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