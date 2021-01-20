Підтримка локдауну серед українців знизилась

Підтримка запровадження жорсткого карантину серед населення України знизилась у січні, порівняно з груднем.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 14-16 січня

Дослівно: "Запровадження локдауну з 8 по 24 січня 2021 року підтримують 51%, протилежної думки – 46%. Підтримка цієї ініціативи серед населення знизилась (у грудні підтримували 56%)".

Деталі: 40% опитаних вважають, що це запровадження карантину зменшить рівень захворюваності (у грудні – 52%), 55% – протилежної думки.

Навіть серед тих, хто підтримує локдаун, третина не вважає його ефективним.

Більше висловлюються на користь цієї ініціативи старші люди, жінки та ті, хто боїться захворіти.

Дослідження тривало 14-16 січня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 1600 респондентів віком від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.