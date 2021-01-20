Поддержка локдауна среди украинцев снизилась

Поддержка введения жесткого карантина среди населения Украины снизилась в январе по сравнению с декабрем.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января

Дословно: "Введение локдауна с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51%, противоположного мнения придерживаются 46%. Поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре поддерживали 56%)".

Детали: 40% опрошенных считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре – 52%), 55% – противоположного мнения.

Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

Чаще высказываются в пользу этой инициативы пожилые люди, женщины и те, кто боится заболеть.

Исследование проходило 14-16 января. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.