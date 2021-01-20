Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС з відходом Трампа пропонує США новий рівень співпраці

Середа, 20 січня 2021, 11:04
Фото з Twitter ЄП

Європейський Cоюз закликав майбутнього президента США Джо Байдена укласти "новий основоположний пакт" з Європою, щоб спільно працювати над такими проблемами, як мир, безпека, процвітання, свобода і права людини.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель під час свого виступу в Європейському парламенті 20 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сьогоднішній день - це більше, ніж передача влади. Сьогодні є можливість відновити наші трансатлантичні відносини, які сильно постраждали за останні чотири роки. За ці роки світ став більш складним, менш стабільним і менш передбачуваним", - заявив Мішель.

"У перший день повноважень (Джо Байдена - Ред.) я звертаюся до нового президента з урочистою пропозицією. Давайте створимо новий основоположний пакт для більш сильної Європи, для більш сильної Америки і для кращого світу", - закликав глава Європейської Ради.

Мішель сказав, що ЄС і США повинні працювати над п'ятьма пріоритетами - посилення багатостороннього співробітництва, боротьба з COVID-19, боротьба зі зміною клімату, відновлення економіки за допомогою цифрової трансформації і об'єднання зусиль в області безпеки і миру.

У середу 20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Як повідомлялось, через пандемію коронавірусу і підвищені заходи безпеки церемонія не буде схожа на жодну попередню в американській історії.

Теми: ЄССШАБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В останні години на посаді Трамп помилував свого ексстратега, а себе і Джуліані – ні

COVID в Україні: знову більше 200 летальних випадків за добу

Для українців можуть запровадити паспорти вакцинації – Ляшко

У російській "Лізі сміху" братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України

відео"Пишаюся, що не почав нових воєн" – прощальне звернення Трампа

Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях

Усі новини...
ЄС
В Енергетичному Співтоваристві розкритикували повернення до регулювання цін на газ
Антипарниковий ефект
Тихановська закликала ОБСЄ допомогти їй безпечно повернутися у Білорусь
Останні новини
11:30
В Енергетичному Співтоваристві розкритикували повернення до регулювання цін на газ
11:27
Половина українців не готові вакцинуватись від COVID, навіть безкоштовно
11:18
фотоВантажівка з 30 військовими перекинулась на Львівщині
11:07
інфографікаУкраїнці вже менше хвилюються, що підхоплять коронавірус 
11:04
ЄС з відходом Трампа пропонує США новий рівень співпраці
11:04
Раді пропонують дозволити в Україні вакцини від СOVID-19 конкретних виробників
10:53
Підтримка локдауну серед українців знизилась
10:27
Степанов пояснив, чому "Лекхім" став посередником закупівлі вакцин проти COVID-19
10:19
В Одесі знову "замінували" майже 200 дитячих закладів
10:15
Поліція почала штрафувати водіїв "євроблях"
Усі новини...