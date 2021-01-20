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ЕС с уходом Трампа предлагает США новый уровень сотрудничества

Среда, 20 января 2021, 10:04
ЕС с уходом Трампа предлагает США новый уровень сотрудничества
Фото с Twitter ЕП

Европейский Союз призвал будущего президента США Джо Байдена заключить "новый основополагающий пакт" с Европой, чтобы совместно работать над такими проблемами, как мир, безопасность, процветание, свобода и права человека.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время своего выступления в Европейском парламенте 20 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сегодняшний день - это больше, чем передача власти. Сегодня есть возможность восстановить наши трансатлантические отношения, которые сильно пострадали за последние четыре года. За эти годы мир стал более сложным, менее стабильным и менее предсказуемым", - заявил Мишель.

"В первый день полномочий (Джо Байдена. - Ред.) я обращаюсь к новому президенту с торжественным предложением. Давайте создадим новый основополагающий пакт для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира", - призвал глава Европейского совета.

Мишель сказал, что ЕС и США должны работать над пятью приоритетами - усиление многостороннего сотрудничества, борьба с COVID-19, борьба с изменением климата, восстановление экономики с помощью цифровой трансформации и объединение усилий в сфере безопасности и мира.

В среду 20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не будет похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

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Темы: ЕССШАБайден
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