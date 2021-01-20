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Українці вже менше хвилюються, що підхоплять коронавірус 

Середа, 20 січня 2021, 10:07
Українці вже менше хвилюються, що підхоплять коронавірус 

Українці стали менше хвилюватися, що вони чи їхні близькі захворіють на COVID-19, а також стали менше слідкувати за новинами про коронавірус. 

Джерело: опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 січня 2021 року

Деталі: У порівнянні з попередніми хвилями опитувань знизився рівень хвилювання через те, що респонденти особисто, чи їх близькі захворіють на коронавірус. 

Через те, що захворіють на COVID-19 особисто, хвилюються близько 40% (у листопаді 2020 року – 57%). Що захворіють їхні близькі та рідні люди, хвилюються 78% (у листопаді – 87%).

Більше висловлюють занепокоєння стосовно можливого захворювання старші респонденти та жінки.

 

Сказали, що вже мали коронавірусну хворобу, 16% опитаних. 

 

При цьому актуальність новин про коронавірус для громадян поступово знижується.

51% респондентів часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% цікавляться ними інколи, 12% - рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних.

Більше інтересу до таких новин виявляють люди старших вікових груп. 

 

Довідка: Соціологи "Рейтингу" 14-16 січня опитали 1600 респондентів віком від 18 років по телефону (метод CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміясоціологіяопитування
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