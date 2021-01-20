Украинцы уже меньше волнуются, что подхватят коронавирус
Украинцы стали меньше волноваться, что они или их близкие заболеют COVID-19, а также стали меньше следить за новостями о коронавирусе.
Источник: опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 года
Детали: По сравнению с предыдущими волнами опросов снизился уровень волнения из-за того, что респонденты лично или их близкие заболеют коронавирусом.
Что заболеют COVID-19 лично, волнуются порядка 40% (в ноябре 2020 года – 57%). Что заболеют их близкие и родные люди, волнуются 78% (в ноябре – 87%).
Больше выражают беспокойство по поводу возможного заболевания старшие респонденты и женщины.
Сказали, что уже имели коронавирусную болезнь, 16% опрошенных.
При этом актуальность новостей о коронавирусе для граждан постепенно снижается.
51% респондентов часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% интересуются ими иногда, 12% – редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных.
Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп.
Справка: Социологи "Рейтинга" 14-16 января опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет по телефону (метод CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.