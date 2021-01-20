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Украинцы уже меньше волнуются, что подхватят коронавирус

Среда, 20 января 2021, 10:07
Украинцы уже меньше волнуются, что подхватят коронавирус

Украинцы стали меньше волноваться, что они или их близкие заболеют COVID-19, а также стали меньше следить за новостями о коронавирусе.

Источник: опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 года

Детали: По сравнению с предыдущими волнами опросов снизился уровень волнения из-за того, что респонденты лично или их близкие заболеют коронавирусом.

Что заболеют COVID-19 лично, волнуются порядка 40% (в ноябре 2020 года – 57%). Что заболеют их близкие и родные люди, волнуются 78% (в ноябре – 87%). 

Больше выражают беспокойство по поводу возможного заболевания старшие респонденты и женщины.

 

Сказали, что уже имели коронавирусную болезнь, 16% опрошенных.

 

При этом актуальность новостей о коронавирусе для граждан постепенно снижается.

51% респондентов часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% интересуются ими иногда, 12% – редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных. 

Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп.

 

Справка: Социологи "Рейтинга" 14-16 января опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет по телефону (метод CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемиясоциологияопрос
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