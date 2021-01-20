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Вантажівка з 30 військовими перекинулась на Львівщині

Середа, 20 січня 2021, 10:18
Вантажівка з 30 військовими перекинулась на Львівщині

На Львівщині вантажівка з військовими з’їхала в кювет і перекинулась: 13 людей отримали  ушкодження різного ступеня важкості, 8 із них госпіталізували.

Джерело: департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook

Деталі: 19 січня близько 12:05 год. військовий вантажний автомобіль марки "КРАЗ 5233" під керуванням водія військовослужбовця за контрактом, мешканця Хмельницької області 1983 року народження, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік.

 

Військові їхали з планових занять у с. Старичі (Новояворівська ТГ, Яворівський район).

Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 знаходились у кузові автомобіля, 3 військовослужбовців перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири).

Зазначається, що внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано, 5 осіб оглянули та відпустили  у розташування військової частини.

Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались.

Обставини події встановлюються.

Українська правда
Теми: ЛьвівщинаДТП
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