Грузовик с 30 военными перевернулся на Львовщине

Во Львовской области грузовик с военными съехал в кювет и перевернулся: 13 человек получили повреждения различной степени тяжести, 8 из них госпитализировали.

Источник: департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook

Детали: 19 января, около 12:05 военный грузовой автомобиль марки "КрАЗ-5233" под управлением водителя военнослужащего по контракту, жителя Хмельницкой области 1983 года рождения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок.

Военные ехали из плановых занятий в с. Старычи (Новояворовск ТГ, Яворовский район).

Во время ДТП в военном грузовом автомобиле, в целом находился 31 военнослужащий, из них 28 были в кузове автомобиля, 3 военнослужащих находились в кабине автомобиля (водитель и 2 пассажира).

Отмечается, что в результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрели и отпустили в расположение воинской части.

Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.