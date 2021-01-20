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COVID у Києві: за добу одужали вдвічі більше, ніж захворіли

Середа, 20 січня 2021, 11:23
COVID у Києві: за добу одужали вдвічі більше, ніж захворіли
Фото КМДА

За добу 19 січня у столиці зареєстрували 606 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 людей померли, водночас подолали вірус 1251 хворий.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 20 січня 

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 606 хворих на коронавірус. Померли 16 людей".

Деталі: Серед нових хворих 360 жінок віком від 18 до 99 років, 223 чоловіки віком від 18 до 89 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 13 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

59 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (108), Дарницькому (101) та Оболонському (83) районах.

У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1217 хворих на коронавірус, із них 8 дітей.
903 пацієнти у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1013 людей. Під апаратами ШВЛ – 29 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 30%.

Загалом станом на 20 січня у столиці вже 124 240 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 2227 хворих померли. Подолали вірус 50 339 мешканців Києва.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірусжертви
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