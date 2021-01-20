Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID у Києві: за добу одужали вдвічі більше, ніж захворіли

Середа, 20 січня 2021, 12:23
Фото КМДА

За добу 19 січня у столиці зареєстрували 606 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 людей померли, водночас подолали вірус 1251 хворий.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 20 січня 

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 606 хворих на коронавірус. Померли 16 людей".

Деталі: Серед нових хворих 360 жінок віком від 18 до 99 років, 223 чоловіки віком від 18 до 89 років, 10 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 13 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

59 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (108), Дарницькому (101) та Оболонському (83) районах.

У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1217 хворих на коронавірус, із них 8 дітей.
903 пацієнти у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1013 людей. Під апаратами ШВЛ – 29 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 30%.

Загалом станом на 20 січня у столиці вже 124 240 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 2227 хворих померли. Подолали вірус 50 339 мешканців Києва.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть врятувати Татарова і знищити НАБУ

Половина українців не готові вакцинуватись від COVID, навіть безкоштовно

У Києві знову небезпечний рівень забруднення повітря

В останні години на посаді Трамп помилував свого ексстратега, а себе і Джуліані – ні

COVID в Україні: знову більше 200 летальних випадків за добу

Для українців можуть запровадити паспорти вакцинації – Ляшко

Усі новини...
Київ
У Києві знову небезпечний рівень забруднення повітря
COVID у Києві: 637 осіб захворіли, 1 015 людей одужали
Суд виправдав київського догхантера Святогора
Останні новини
13:07
Росіяни подали заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в ЄС
13:06
Річні тарифи на газ представлять навесні – Шмигаль
13:01
Київ готовий повернути дітей у школи, але є і план Б
12:55
Штаби Навального кличуть росіян на масові мітинги
12:51
Кандидат у шефи Пентагону за надання зброї Україні через загрозу від Росії
12:35
Регулятор перевірить енергокомпанії після заяв про нестачу вугілля на ТЕС
12:32
Бойовики планують повторний "референдум" на Донбасі
12:30
"Нафтогаз" готовий продавати газзбутам газ зі знижкою
12:23
COVID у Києві: за добу одужали вдвічі більше, ніж захворіли
12:10
Олімпіада в Токіо малоймовірна - член оргкомітету Ігор-2012
Усі новини...