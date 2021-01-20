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COVID в Киеве: за сутки выздоровели вдвое больше, чем заболели

Среда, 20 января 2021, 11:23
COVID в Киеве: за сутки выздоровели вдвое больше, чем заболели
Фото КГГА

За сутки 19 января в столице зарегистрировали 606 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли, вместе с тем преодолели вирус 1251 больной.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 20 января 

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 606 больных коронавирусом. Умерли 16 человек".

Детали: Среди новых больных 360 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 223 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 10 девочек от 1 месяца до 16 лет и 13 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 16 медиков.

59 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (108), Дарницком (101) и Оболонском (83) районах.

В стационарах медучреждений Киева лечатся 1217 больных коронавирусом, из них 8 детей.

903 пациента в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1013 человек. Под аппаратами ИВЛ – 29 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – свыше 30%.

Всего по состоянию на 20 января в столице уже 124 240 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 2227 заболевших умерли. Преодолели вирус 50 339 жителей Киева.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы
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