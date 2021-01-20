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Київ готовий повернути дітей у школи, але є і план Б

Середа, 20 січня 2021, 12:01
Київ готовий повернути дітей у школи, але є і план Б
Фото tulsa-health.org

Київська адміністрація налаштована відновити навчання в усіх школах міста з 25 січня, але – якщо зміниться епідеміологічна ситуація – розглядає варіант змішаного навчання. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 20 січня

Пряма мова: "Ми налаштовані відновити з 25 січня навчання в усіх школах міста.

До звичного навчального процесу повернеться початкова школа – з 1 до 4 класу. І мають повернутися за парти учні старших, особливо випускних, класів, щоб належно підготуватися до атестації, ЗНО та вступної кампанії в вищі навчальні заклади".

Деталі: Якщо ж епідеміологічна ситуація погіршиться, то, за словами мера, застосують змішану систему навчання. У такому випадку керівники шкіл закриватимуть на карантин окремі школи або
класи.

Кличко також нагадав, що дитсадки у Києві продовжують працювати у звичайному режимі. Наразі на карантин закрили один дитсадок у Шевченківському районі.

Також через COVID-19 тимчасово закриті 39 груп у 36 садках. Наповненість дітей у дитячих садочках Києва становить понад 40%.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київосвітакоронавірускарантин
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