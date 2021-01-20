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Киев готов вернуть детей в школы, но есть и план Б

Среда, 20 января 2021, 12:01
Киев готов вернуть детей в школы, но есть и план Б
Фото tulsa-health.org

Киевская администрация настроена возобновить учебу в школах города с 25 января, но – если изменится эпидемиологическая ситуация – рассматривает вариант смешанного обучения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 20 января

Прямая речь: "Мы настроены восстановить с 25 января обучение во всех школах города. К привычному учебному процессу вернется начальная школа – с 1 по 4 классы. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов, чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения".

Детали: Если же эпидемиологическая ситуация ухудшится, то, по словам мэра, введут смешанную систему обучения. В таком случае руководители школ будут закрывать на карантин отдельные школы или классы.

Кличко также напомнил, что детсады в Киеве продолжают работать в обычном режиме.

Сейчас на карантин закрыли один детский сад в Шевченковском районе. Также из-за COVID-19 временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в детских садах Киева составляет более 40%.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевобразованиекоронавирускарантин
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