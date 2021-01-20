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Татаров відреагував на Микитася: Він ображений, що я йому не допоміг вийти з в'язниці

Середа, 20 січня 2021, 13:19

Заступник глави офісу президента Олег Татаров вважає, що колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась ображений, що той не допоміг йому вийти з в'язниці.

Джерело: Повідомлення Татарова в Telegram

Пряма мова Татарова: "Ключовий сенс майже кожного висловлювання (Микитася – ред.) – образа, що НАБУ допомогло йому вийти з в'язниці, а я ні.

Я припинив займатися юридичною діяльністю після переходу на державну службу і на своїй посаді зайнятий лише державними питаннями.

Я не буду йти на конфлікт інтересів і не збираюся втручатися в будь-які питання захисту будь-кого, в адвокатські або бізнес-питання".

Деталі: Татаров також висловив сподівання, що "правоохоронні та судові органи в справі підтримуваного НАБУ забудовника Микитася приймуть законні та справедливі рішення".

Що цьому передувало: В інтерв’ю "Українській правді" Микитась розповів, як заступник голови Офісу президента Олег Татаров у часи роботи в Міністерстві внутрішніх справ допоміг повернути вилучені під час обшуків кошти компанії "Укрбуд Девелопмент".

Також він розповів, що "під час перебування в СІЗО дізнався про безліч невідомих до того моментів і роль саме Татарова".

Микитась в інтерв'ю УП: "Коли від мого імені до Татарова звернулися по допомогу, а я вже знаходився в СІЗО, він імітував бурну діяльність, аби допомогти. Насправді – нічого не зробив.

Він міг легко вирішити цілком на законних підставах проблему вкраденого у мене майна. Але Татаров пристав до іншої сторони – яка зрадила мене, пограбувала та підставила в квартирну справу.

От ми друзі, а він за весь період мого перебування під вартою жодного разу не поцікавився про мій стан, не запропонував якоїсь, навіть звичайної людської допомоги або підтримки моїй сім’ї".

Українська правда
Теми: ТатаровМикитасьОфіс президента


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