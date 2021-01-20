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Татаров отреагировал на Микитася: Он обижен, что я ему не помог выйти из тюрьмы

Среда, 20 января 2021, 13:19

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров считает, что бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась обижен, что тот не помог ему выйти из тюрьмы.

Источник: Сообщение Татарова в Telegram

Прямая речь Татарова: "Ключевой смысл почти каждого высказывания (Микитася - ред.) - обида, НАБУ помогло ему выйти из тюрьмы, а я нет.

Я прекратил заниматься юридической деятельностью после перехода на государственную службу и на своей должности занят только государственными вопросами.

Я не буду идти на конфликт интересов и не собираюсь вмешиваться в любые вопросы защиты любого, в адвокатские или бизнес-вопросы".

Детали: Татаров также выразил надежду, что "правоохранительные и судебные органы в деле поддерживаемого НАБУ застройщика Микитася примут законные и справедливые решения".

Что этому предшествовало: В интервью "Украинской правде" Микитась рассказал, как Татаров во времена работы в Министерстве внутренних дел помог вернуть изъятые во время обысков средства компании "Укрбуд Девелопмент".

Также он рассказал, что "во время пребывания в СИЗО узнал о множестве неизвестных до того моментов и роли именно Татарова".

Прямая речь Микитася: "Когда от моего имени к Татарову обратились за помощью, а я уже находился в СИЗО, он имитировал бурную деятельность, чтобы помочь. На самом деле - ничего не сделал.

Он мог легко решить вполне на законных основаниях проблему украденного у меня имущества. Но Татаров пристал к другой стороне - которая изменила мне, ограбила и подставила в квартирном деле.

Вот мы друзья, а он за весь период моего пребывания под стражей ни разу не поинтересовался о моем состоянии, не предложил какой-то, даже обычной человеческой помощи или поддержки моей семьи".

Украинская правда
Темы: ТатаровМикитасьОфис президента


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