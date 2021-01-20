Елтон Джон та ще сотня британських зірок стривожені: гастролі в Європі під загрозою після Brexit

Понад 100 британських музикантів, від кумирів поп-музики і року, серед яких Ед Ширан, Стінг і Роджер Уотерс з Pink Floyd, до зірок класичної музики, заявили, що турне британських артистів по Європі опинились під загрозою через Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У листі, опублікованому в газеті The Times в середу, музиканти заявили, що уряд порушив обіцянку про безвізові поїздки для музикантів до Європейського Союзу.

"В угоді, укладеній з ЄС, є величезна діра там, де мало бути обіцяне вільне пересування музикантів: тепер усім учасникам європейських музичних турне будуть потрібні дорогі дозволи для роботи і гора документів для обладнання", - писали вони.

"Додаткові витрати зроблять багато турів нежиттєздатними, особливо для молодих музикантів, які вже щосили намагаються вижити через коронавірусну заборону на живу музику", - йдеться у листі.

Британія завершила вихід з Європейського Cоюзу 31 грудня. Одним з наслідків Brexit є те, що британські та європейські громадяни більше не користуються вільним переміщенням по територіях один одного.

Музиканти закликали уряд укласти взаємну угоду, що дозволяє поїздки артистів на гастролі без оформлення документів.

До зіркового списку підписантів увійшли представники майже усіх музичних стилів - від The Sex Pistols та Iron Maiden до відомого віолончеліста Шеку Канне-Мейсона, який виступав на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Підписали лист також Radiohead, Елтон Джон, Боб Гелдоф, Роджер Тейлор з Queen та Роджер Долтрі, соліст The Who і відвертий прихильних виходу країни з ЄС, який раніше відкидав занепокоєння з приводу гастролей після Brexit.