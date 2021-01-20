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Элтон Джон и еще сотня британских звезд встревожены: гастроли в Европе под угрозой после Brexit

Среда, 20 января 2021, 13:21

Более 100 британских музыкантов, от кумиров поп-музыки и рока, среди которых Эд Ширан, Стинг и Роджер Уотерс с Pink Floyd, до звезд классической музыки, заявили, что турне британских артистов по Европе оказались под угрозой из-за Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В письме, опубликованном в газете The Times в среду, музыканты заявили, что правительство нарушило обещание о безвизовых поездках для музыкантов в Европейский Союз.

"В соглашении, заключенном с ЕС, есть зияющая дыра там, где должно было быть обещанное свободное передвижение музыкантов: теперь всем участникам европейских музыкальных турне потребуются дорогие разрешения для работы и гора документов для оборудования", - писали они.

"Дополнительные расходы сделают много туров нежизнеспособными, особенно для молодых музыкантов, которые уже вовсю пытаются выжить из-за коронавирусного запрета на живую музыку", - говорится в письме.

Великобритания завершила выход из Европейского Союза 31 декабря. Одним из последствий Brexit является то, что британские и европейские граждане больше не пользуются свободным перемещением по территории друг друга.

Музыканты призвали правительство заключить взаимное соглашение, позволяющее поездки артистов на гастроли без оформления документов.

К звездному списку подписантов вошли представители почти всех музыкальных стилей - от The Sex Pistols и Iron Maiden до известного виолончелиста Шеку Канне-Мейсона, который выступал на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Подписали письмо также Radiohead, Элтон Джон, Боб Гелдоф, Роджер Тейлор из Queen и Роджер Долтри, солист The Who и откровенный приверженец выхода страны из ЕС, который ранее отвергал беспокойство по поводу гастролей после Brexit.



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